Прокуратура и СК в ЦФО проверят данные о невыплате "коронавирусных" доплат медикам

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Информация о невыплатах доплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусной инфекцией, стала предметом проверок прокуратуры и следственных управлений СК в некоторых регионах Центрального Федерального округа. Доследственные проверки проводят следователи в Орловской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской областях, прокуроры Воронежской, Курской, Костромской областей, сообщают пресс-службы ведомств.
Тамбовские следователи начали доследственную проверку по обращениям медиков из Тамбова, Тамбовского, Никифоровского и Моршанского районов о неполучении федеральных доплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. "Заявители сообщили, что бригада скорой медицинской помощи выезжает по любым вызовам, в том числе к больным с высокой температурой, затрудненным дыханием, признаками острых респираторных заболеваний. У некоторых из них позже подтверждалась коронавирусная инфекция. Не получили федеральные доплаты и медицинские сестры, привлекаемые для работы в коронавирусном обсерваторе районной больницы, которые сами подверглись заражению коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении СК.
Неполные выплаты, возможно, получили сотрудники и водители скорой помощи Собинской районной больницы в городе Лакинске Владимирской области - следователи также начали доследственную проверку. СК по Рязанской области изучают данные о невыплате денежных средств водителям и медицинским работникам бригад скорой помощи села Ижевское, которые относятся к Спасской МРБ, задействованным в оказании помощи больным с признаками коронавируса. Аналогичную проверку проводят и следователи Орловской области по факту возможного нарушения прав медицинских работников Плещеевской центральной районной больницы.
Следственный отдел Твери начал проверку по сообщению в социальной сети - о том, что не все выплаты получили медицинские работники Тверской городской клинической больницы №1 имени В.В. Успенского, которые также работают в условиях распространения коронавируса. "Кроме этого, сообщается, что врачи терапевтического и оториноларингологического отделений больницы средствами индивидуальной защиты изначально были не обеспечены, что повлекло последующее их инфицирование", - говорится в сообщении пресс-службы СК по Тверской области.
Прокуратура Курской области организовала проверку по информации, опубликованной в средствах массовой информации о возможных нарушениях закона при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам Хомутовской центральной районной больницы и Курской областной клинической больницы за работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Ведомство Костромской области проверит появившуюся в соцсети "ВКонтакте" жалобу врачей и водителей скорой помощи в Нерехте на неполную выплату денег за работу с больными с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Как рассказал ТАСС старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов, в ходе прокурорской проверки в Аннинском районе выявлены работники системы здравоохранения, которые не получили вовремя полагающиеся им выплаты. "В общей сложности 56 человек: это врачи, медперсонал, водители скорой помощи - которым не выплатили вовремя все полагающиеся надбавки за работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Потом семи медработникам, которые непосредственно контактировали с зараженными, и еще пяти, которые входят в группу риска - надбавки выплатили. И остаются 49 человек - им еще должны доплатить, это те, кто должен был получить доплаты до конца апреля, но на них не подали заявки, а включили [в списки] только 18 мая", - сказал Усов.
Проверки после обращений к президенту
Следователи проводят проверку после обращения медиков Валуйской центральной районной больницы Белгородской области о невыплате им дополнительных средств за работу с пациентами с коронавирусом.
Ранее медики рассказали о своей проблеме в видеообращении к президенту России Владимиру Путину, отметив, что с апреля 2020 года оказывают помощь пациентам, заразившимся коронавирусом. При этом, по словам медработников, дополнительных выплат они до настоящего времени не получили. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, лечебное учреждение не входит в число тех, кто оказывает помощь жителям области с подтвержденным наличием коронавирусной инфекции, однако в больнице на госпитализации находились пациенты с пневмонией, которые теоретически могли иметь положительные тесты на наличие у них коронавируса.
Врачи из Касимова Рязанской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором рассказали об отсутствии выплат за работу с больными коронавирусом. Прокуратурой установлено, что в учреждении определен перечень медицинских работников, которым могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера и размер выплат, в который входят врачи, фельдшеры, в том числе по приему вызовов скорой медицинской помощи, и водители автомобилей скорой помощи. Вместе с тем со 2 марта проведено 410 исследований на подтверждение диагноза новой коронавирусной инфекции, из которых у 48 граждан диагноз был подтвержден. Перед определением диагноза больные контактировали с медицинскими работниками инфекционного, терапевтического, педиатрического отделений, а также отделения анестезиологии - реанимации, функциональной диагностики, кардиологии.
О выплатах
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с пандемией.
15 мая Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то".