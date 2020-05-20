Прокуратура и СК в ЦФО проверят данные о невыплате "коронавирусных" доплат медикам

Проверки проходят в Орловской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской областях, а также в Воронежской, Курской и Костромской областях

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Информация о невыплатах доплат медикам, работающим с заразившимися коронавирусной инфекцией, стала предметом проверок прокуратуры и следственных управлений СК в некоторых регионах Центрального Федерального округа. Доследственные проверки проводят следователи в Орловской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Белгородской областях, прокуроры Воронежской, Курской, Костромской областей, сообщают пресс-службы ведомств.

На эту тему Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

Тамбовские следователи начали доследственную проверку по обращениям медиков из Тамбова, Тамбовского, Никифоровского и Моршанского районов о неполучении федеральных доплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. "Заявители сообщили, что бригада скорой медицинской помощи выезжает по любым вызовам, в том числе к больным с высокой температурой, затрудненным дыханием, признаками острых респираторных заболеваний. У некоторых из них позже подтверждалась коронавирусная инфекция. Не получили федеральные доплаты и медицинские сестры, привлекаемые для работы в коронавирусном обсерваторе районной больницы, которые сами подверглись заражению коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении СК. Неполные выплаты, возможно, получили сотрудники и водители скорой помощи Собинской районной больницы в городе Лакинске Владимирской области - следователи также начали доследственную проверку. СК по Рязанской области изучают данные о невыплате денежных средств водителям и медицинским работникам бригад скорой помощи села Ижевское, которые относятся к Спасской МРБ, задействованным в оказании помощи больным с признаками коронавируса. Аналогичную проверку проводят и следователи Орловской области по факту возможного нарушения прав медицинских работников Плещеевской центральной районной больницы. Следственный отдел Твери начал проверку по сообщению в социальной сети - о том, что не все выплаты получили медицинские работники Тверской городской клинической больницы №1 имени В.В. Успенского, которые также работают в условиях распространения коронавируса. "Кроме этого, сообщается, что врачи терапевтического и оториноларингологического отделений больницы средствами индивидуальной защиты изначально были не обеспечены, что повлекло последующее их инфицирование", - говорится в сообщении пресс-службы СК по Тверской области.

На эту тему Тесты на антитела к коронавирусу не панацея. Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Прокуратура Курской области организовала проверку по информации, опубликованной в средствах массовой информации о возможных нарушениях закона при начислении стимулирующих выплат медицинским работникам Хомутовской центральной районной больницы и Курской областной клинической больницы за работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Ведомство Костромской области проверит появившуюся в соцсети "ВКонтакте" жалобу врачей и водителей скорой помощи в Нерехте на неполную выплату денег за работу с больными с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. Как рассказал ТАСС старший помощник прокурора по Воронежской области Михаил Усов, в ходе прокурорской проверки в Аннинском районе выявлены работники системы здравоохранения, которые не получили вовремя полагающиеся им выплаты. "В общей сложности 56 человек: это врачи, медперсонал, водители скорой помощи - которым не выплатили вовремя все полагающиеся надбавки за работу с зараженными коронавирусной инфекцией. Потом семи медработникам, которые непосредственно контактировали с зараженными, и еще пяти, которые входят в группу риска - надбавки выплатили. И остаются 49 человек - им еще должны доплатить, это те, кто должен был получить доплаты до конца апреля, но на них не подали заявки, а включили [в списки] только 18 мая", - сказал Усов. Проверки после обращений к президенту Следователи проводят проверку после обращения медиков Валуйской центральной районной больницы Белгородской области о невыплате им дополнительных средств за работу с пациентами с коронавирусом.

На эту тему Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ