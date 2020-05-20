Власти Кировской области привлекут волонтеров к разработке обучающего проекта "Моя цифра"

КИРОВ, 20 мая. /ТАСС/. Волонтеры Кировской области смогут принять участие в разработке образовательного проекта "Моя цифра" для обучения граждан навыкам использования гаджетов и цифровых сервисов. Об этом сообщил в среду ТАСС министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх.

"Кировским многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг ведется разработка образовательного проекта "Моя цифра", призванного развить навыки пользования современными гаджетами и цифровыми сервисами. Обучение в рамках проекта будут проводить "цифровые волонтеры" - студенты и члены волонтерских организаций. Разработка учебных модулей также ведется с привлечением волонтеров", - сказал Палюх.

По его словам, "Моя цифра" станет своего рода продолжением проекта "Волонтеры информационного общества", благодаря которому с 2013 года более 129 тыс. кировских пенсионеров обучились компьютерной грамотности. Занятия проходили на 33 образовательных площадках, в том числе на базе центров "Мои документы". В 2018 году на всероссийском конкурсе лучших практик в сфере информатизации Проф-ИТ. 2018 "Волонтеры информационного общества" были признаны лучшим социальным проектом в стране. А в 2019 году Киров впервые принял Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

По словам Палюха, в регионе также ведется работа по проведению интернета и мобильной связи в населенные пункты. В 99 населенных пунктах области интернет-связь установят благодаря реализации проекта по подключению к высокоскоростному интернету социально-значимых объектов в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Всего власти региона в 2020 году планируют подключить к интернету 466 социальных объектов, что на 23% превышает показатель 2019 года. Кроме того, по соглашению между ПАО "Ростелеком", ПАО "МТС" и министерством в 2020 году 46 населенных пунктов получат доступ к мобильной связи и высокоскоростному мобильному интернету.