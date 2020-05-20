Власти Крыма расценивают удаление YouTube-канала "Крым 24" как попытку надавить на СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Удаление YouTube-канала "Крым 24", на котором публиковались сюжеты республиканской гостелерадиокомпании, говорит одновременно о высоком качестве работы крымских журналистов и о попытке надавить на них, считает министр внутренней политики, информации и связи региона Михаил Афанасьев.

Ранее в среду телекомпания "Крым 24" сообщила, что видеосервис корпорации Google утром без объяснения причин удалил YouTube-канал телекомпании. Сейчас на ее сайте невозможен просмотр части ранее выпущенных в эфир телесюжетов, при этом в плеере браузера появляется сообщение: "видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube удален". Генеральный продюсер ТРК "Крым" Олег Крючков сообщил ТАСС, что руководство телекомпании сейчас обсуждает возможность обращения в суд с иском.

"Руководство ТРК "Крым" рассматривает возможность судебного реагирования на удаление аккаунта, и мы категорически их в этом поддерживаем. Блокировка ведущего крымского СМИ - это беспрецедентный случай, а также крайне неуклюжая попытка надавить и "зачистить" информационное поле. Вот вам действительное отношение к свободе слова и так называемая "западная демократия" в действии", - сказал Афанасьев, чьи слова приводит пресс-служба.

В крымском министерстве отметили, что Google всегда с готовностью выполняет решения властей США о введении различных санкционных мер и ограничений в отношении России. "Поэтому сегодняшняя информация о неожиданной блокировке YouTube ведущего крымского новостного канала "Крым 24" с очень невнятной формулировкой "за нарушение условий использования" как раз является очень ярким подтверждением того, что работа наших крымских телевизионщиков - активная, оперативная и объективная - стала настолько заметна, что на это обратил пристальное внимание такой информационный гигант как Google", - отметил Афанасьев.

Телерадиокомпания "Крым", которая является подведомственной организацией Мининформа, приложит усилия, чтобы продолжить работу в нормальном режиме на собственном сервере, отмечается в сообщении.