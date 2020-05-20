Аэропорты в Поволжье возобновляют работу по особым правилам в условиях пандемии

Кроме того, из Оренбурга в Новосибирск 3 июня S7 Airlines откроет прямой авиарейс. Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям. "При уборке на всех рейсах компании в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, состав аптечек дополнен масками", - уточнили в министерстве.

В Оренбургской области местная авиакомпания "Оренбуржье" возобновит полеты в Уфу, Казань и Екатеринбург с 1 июня, сообщили журналистам в министерстве региональной и информационной политики региона. "С 1 июня региональная авиакомпания "Оренбуржье" приступит к выполнению рейсов из Оренбурга в Екатеринбург, Уфу и Казань. Работа по этим направлениям была временно приостановлена в условиях ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции", - сообщили в министерстве.

С 1 июня планируется восстановить рейсы авиакомпании "Победа" по направлению Чебоксары - Москва и обратно. В первые 10 дней июня лоукостер планирует осуществлять по одному рейсу в два дня. Дальнейшее расписание будет зависеть от продажи билетов. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова, с середины июня "Победа" планирует начать авиаперелеты из Чебоксар в Санкт-Петербург, с конца июня - в Симферополь и в Сочи.

В регионах Поволжья, как и по всей стране, во время пандемии было сокращено число авиарейсов и закрыты международные аэропорты. Так, в Чебоксарах все 234 сотрудника аэропорта, как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, находятся в вынужденных отпусках с сохранением двух третей заработанной платы. Воздушная гавань возобновит свою работу 1 июня, и, как отметил врио главы Чувашии Олег Николаев, нужно заранее продумать меры эпидемиологической безопасности при регистрации на рейс и посадке в самолеты.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф , в регионах ПФО число подтвержденных случаев заражения достигло почти 27,5 тыс. Больше всего заразившихся в Нижегородской области - 7 209 человек, Татарстане - 2 475 человек и Башкирии - 2 335 человек. Наименьшее число случаев по-прежнему в Удмуртии - 458.

ТАСС, 20 мая. Авиакомпании возобновляют рейсы из регионов Приволжского федерального округа (ПФО), приостановленные из-за угрозы распространения коронавируса, а власти регионов увеличивают число городских и пригородных автобусов. Об этом сообщили ТАСС представители местных властей.

Международный аэропорт Пермь временно изменил режим работы из-за реконструкции сопряжения рулежной дорожки с взлетно-посадочной полосой. До 31 мая пассажирские рейсы, которые не отменяются в связи с реконструкцией, будут обслуживаться с 19:00 (17:00 мск) до 8:00 (6:00 мск). Международное сообщение по-прежнему ограничено, количество внутренних рейсов сокращено. Все прилетающие в Пермь проходят медицинский контроль в несколько этапов: на борту самолета сотрудники управления Роспотребнадзора измеряют температуру с помощью тепловизоров, проводят анкетирование, а в зоне прилета, где размещены стационарные тепловизоры, температуру измеряют повторно. В 100-местные автобусы, следующие от терминала к самолету или обратно, пропускают только по 50 пассажиров, чтобы соблюдать социальное расстояние в 1,5 м.

Как сообщает пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин", запланировано возобновление вечерних рейсов в Москву после того, как часть рейсов была отменена в связи с пандемией. "С 21 мая из Саратова можно будет улететь в 19:15. Рейсы выполняет авиакомпания S7 Airlines", - уточнили в пресс-службе.

Маска для дачника

В условиях пандемии власти регионов уделяют большое внимание дезинфекции общественного транспорта. В Саратовской области, где режим самоизоляции продолжает действовать до 31 мая, жителям разрешено самоизолироваться на дачах или в пригородных домах. В связи с этим министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщило, что в регионе в два раза увеличивается количество автобусов на пригородных дачных направлениях. Пассажирам рекомендовано носить маски, а также соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, водители продолжают принимать отрывные талоны на социальные проездные за прошлые месяцы.

"В части санитарной обработки автобусов нареканий нет. Ранее поступали обращения от жителей о заполненности маршрутов. Анализ показал, что эта информация обоснованна, поэтому было принято решение количество подвижного увеличить фактически в два раза", - сообщили журналистам в министерстве.

В Перми, где с 12 мая открылись парикмахерские, салоны красоты, мастерские по ремонту обуви, ателье и другие учреждения, из-за роста числа работающих граждан на ряде маршрутов увеличили количество транспортных средств. В общей сложности на улицах города работает порядка 550 автобусов и более 70 трамваев.

Для пассажиров общественного транспорта в Чувашии, Ульяновской и Самарской областях действует масочный режим. Как ранее сообщали в мэрии Самары, транспорт запустили в усиленном режиме в часы пик, чтобы обеспечить безопасную дистанцию между пассажирами. Проводится анализ пассажиропотока, после чего корректируется расписание движения. В Тольятти в городском транспорте лентами разграничено пространство для безопасного нахождения там пассажиров.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания увеличивает число вагонов пригородных поездов с четырех до шести, что позволит пассажирам выдерживать необходимую социальную дистанцию. При этом пассажиры могут купить защитные маски в пригородных поездах.

Компенсация затрат

В связи с сокращением пассажиропотока на общественном транспорте региональные власти приняли решения о поддержке предприятий этой отрасли. Например, в Нижегородской области планируют направить на поддержку транспортных предприятий в условиях пандемии коронавируса в 2020 году более 500 млн рублей. По данным Минтранса региона, в апреле 2020 года пассажиропоток на общественном транспорте в области сократился почти на 73%, что привело к снижению доходов транспортных предприятий.

Региональные власти также планируют компенсировать транспортным предприятиям расходы на покупку средств дезинфекции. Перевозчики, в работе которых в период пандемии не было выявлено серьезных нарушений, также смогут претендовать на отмену транспортного налога в 2020 году. Кроме того, размер возмещения выпадающих доходов предприятий, которые осуществляют перевозку льготников, после отмены режима повышенной готовности планируется увеличить. На эти цели до конца года предлагается направить еще 105 млн рублей после внесения изменений в региональный бюджет.

Как сообщила на заседании оперштаба министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, организации, осуществляющие перевозки пассажиров в Кировской области, также получат поддержку. Всего перевозчикам предоставят 60 млн рублей. "Субсидии предусмотрены организациям, осуществляющим перевозки пассажиров. Они действительно оказались в непростой ситуации", - сказала Кряжева.

По словам губернатора региона Игоря Васильева, власти освободили на 2020 год от уплаты налога транспортные организации, осуществляющие перевозки. Ранее в "Автотранспортном предприятии" (пассажирские перевозки по Кирову) и ОАО "КировПассажирАвтотранс" (КПАТ, перевозки по области) сообщили ТАСС, что оба предприятия переживают серьезный кризис, финансовое положение плачевное, а восстановление будет долгим, потому что тариф регулируемый и сделать наценку сейчас невозможно.