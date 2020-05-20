Эксперты советуют не злоупотреблять витамином D для профилактики коронавируса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Злоупотребление витамином D, нехватка которого наблюдается у жителей России, в том числе из-за режима самоизоляции, введенного для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, может привести к гипервитаминозу, сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

Согласно данным американских медиков, острая нехватка витамина D повышает вероятность развития самых тяжелых форм заболевания COVID-19 примерно на 15%, что может быть связано с тем, что это вещество помогает организму подавлять чрезмерную активность иммунной системы. Выводы ученых были представлены в статье в электронной библиотеке medRxiv. Ученые из дублинского Тринити колледжа (TCD) по результатам проведенного исследования также указали на важное значение витамина D для профилактики и излечения от коронавирусной инфекции, сообщила ирландская радиостанция Newstalk.

"Я хотел бы предостеречь от безудержного применения [витамина D], потому что, действительно, мы живем за определенной параллелью и у нас недостаточно витамина D. Но речь может идти о тысячах единиц один раз в день, а не о 100 или 500 тыс. <...> Есть такое еще понятие как гипервитаминоз, он обладает очень серьезными последствиями", - сказал он в среду в эфире телеканала "Доктор".

Как пояснил клинический фармаколог, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Олег Талибов, у жителей России действительно существую нехватка данного витамина. Это обусловлено тем, что люди не дополучают необходимого количества солнечного света. "2 тыс. единиц витамина в день - это нормальная рекомендуемая доза. Среди наших сограждан количество людей с гипервитаминозом витамина D стремится к нулю, просто потому что солнечные лучи падают не под тем углом и у нас вообще малый уровень инсоляции. Другой разговор, что рекомендации применять по 50 тыс. единиц - это сверхъестественные рекомендации", - уточнил он в эфире телеканала.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова посоветовала давать детям витамины из групп С и D, а также цинк для повышения иммунного ответа организма на инфекционные болезни.