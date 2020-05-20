Глава Минздрава Северной Осетии заразился коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире в аккаунте Instagram национального телевидения "Осетия-Ирыстон".

"Сам заболел. Желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям беречь себя и своих близких. Избегайте мест массового скопления и выходите со специальными средствами защиты", - сказал министр.

Он поблагодарил коллег за работу с пациентами с коронавирусом.

В пресс-службе Минздрава Северной Осетии ТАСС уточнили, что и.о. назначена первый замглавы министерства Светлана Цгоева.

В республике зафиксировано 2 387 случаев заражения, из них 380 - среди медработников. 1084 человека находятся на амбулаторном лечении, 117 - в больницах. Всего 1164 пациента с коронавирусом выздоровели, 22 умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1398 человек.