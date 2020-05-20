Эксперт рассказал о побочном действии препарата "Мефлохин"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Применение в качестве профилактики новой коронавирусной инфекции препарата "Мефлохин" может негативно повлиять на работу печени и центральной нервной системы из-за своей токсичности. Об этом в среду рассказал клинический фармаколог, доцент кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Олег Талибов.

"Мефлохин" изначально противомалярийный препарат, разработанный в США еще в начале 70-х годов <...>. Препарат очень непростой, американцы отказались от его профилактического применения в связи с серьезной токсичностью. Это не только гепатотоксичность (структурно-функциональные нарушения печени - прим. ТАСС), за препаратом есть такое неприятное свойство, он обладает нейротоксичностью - влияет на центральную нервную систему. Бывали случаи развития психозов на фоне применения данного препарата, почему от него и отказались", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

По словам Талибова, "Мефлохин" также долго выводится из организма, что ввиду его токсичности, также может иметь негативный эффект для организма. "Вторая особенность препарата в сопоставлении с гидроксихлорохином - у него длинный период по выведению, он в несколько раз длиннее. То есть если вы получите токсический эффект на "Мефлохине", этот эффект будет длиться гораздо дольше, чем на гидроксихлорохине", - пояснил он.

"Ну и третье - недостаточный опыт его применения. Чтобы дать какую-то рекомендацию по применению препарата, нужно предоставить научные данные, подкрепляющие, подтверждающие эту рекомендацию. Мы таких данных не видим. <...> Мы допускаем, что оно было проведено, [но] это что, военная тайна, топ секрет разработчика? Если вы <...> посмотрите российские исследования по слову "Мефлохин" вы найдете одно исследование. Это исследование - "Биоэквивалентность дженерикового "Мефлохина" с оригинальным препаратом", все", - заключил он.

Ранее на пресс-конференции ТАСС глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что клинические исследования препарата "Мефлохин" показывают хорошие результаты у пациентов с коронавирусной инфекцией средней тяжести. Однако, по ее словам, у препарата также есть определенные побочные действия, которые проявляются у каждого четвертого пациента.