Путин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, постоянный представитель РФ при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, а также посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Аветисян удостоены орденов Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет. Народные артисты Российской Федерации Борис Щербаков и кинооператор-постановщик Владимир Климов, а также гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов награждены орденами Почета.

Медалью Ушакова удостоены подданные Великобритании за личное мужество и отвагу, проявленные в годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях. В соответствии с указом, медалью награждены Дарем Дерек Эдвин Джаспер, Лидбеттер Эдвин, Олдройд Гарри, Ревелл Джон, Робинсон Уильям Джеффри, Уилер Реджинальд Чарльз и Хогг Атол.

Северные конвои - применявшийся в ходе Второй мировой войны способ доставки грузов по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании в Советский Союз морем через Северную Атлантику. Конвои формировались в Ливерпуле и в бухте Лох-Ю в Великобритании, а также в Рейкьявике и других портах Исландии. Их путь лежал вокруг оккупированной Норвегии через Северную Атлантику. Расстояние до портов Мурманска, Архангельска и Молотовска суда преодолевали за 10-14 суток.

Планирование и командование конвоями осуществляло адмиралтейство Великобритании. Транспортные суда принадлежали СССР и союзникам, в основном Великобритании, США и Канаде, их прикрытие обеспечивали, главным образом, британские военно-морские силы. В Баренцевом море к ним присоединялись корабли Северного флота ВМФ СССР.