Эксперт считает, что Россия может избежать ярко выраженной второй волны коронавируса

"Я не склонен так думать, что будет (вторая волна - прим. ТАСС). Во-первых, никто не знает, когда будет вторая волна. Есть такое мнение, что будет вот так тлеть, вообще не будет ярко выраженной волны. Вот мы ждали в отношении Москвы, России, что будет пик. Вы видите, что явного пика не было, было такое повышение", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что на данный момент вселяет оптимизм стабильный прирост числа заразившихся, без больших колебаний в сторону роста. Это, по словам Малеева, позволяет надеяться, что "дальше, по крайней мере, не будет резкого повышения".

"Другая оптимистическая цифра - число выздоровевших превышает число обратившихся, - уточнил эксперт. - Но число обратившихся все равно еще достаточно большое. Мы видим, что главный вклад в заболеваемость вносила Москва. Сейчас в Москве наблюдается хорошая динамика, положительная. Что там будет делаться в регионах, мы не совсем [знаем]. Вот вдруг "выстрелил" Красноярск. В Красноярске поднялось количество больных, в Дагестане. Несколько озадачивает относительно повышенное число летальных исходов. Сегодня их 135, у нас было одно время даже меньше 100. Это показывает, что тяжелых больных еще много. Но в целом мы видим, что ситуация оптимистическая".