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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт считает, что Россия может избежать ярко выраженной второй волны коронавируса

Академик РАН Виктор Малеев отметил, что на данный момент вселяет оптимизм стабильный прирост числа заразившихся, без больших колебаний в сторону роста

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ярко выраженной второй волны распространения коронавирусной инфекции в России может не быть, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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"Я не склонен так думать, что будет (вторая волна - прим. ТАСС). Во-первых, никто не знает, когда будет вторая волна. Есть такое мнение, что будет вот так тлеть, вообще не будет ярко выраженной волны. Вот мы ждали в отношении Москвы, России, что будет пик. Вы видите, что явного пика не было, было такое повышение", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что на данный момент вселяет оптимизм стабильный прирост числа заразившихся, без больших колебаний в сторону роста. Это, по словам Малеева, позволяет надеяться, что "дальше, по крайней мере, не будет резкого повышения".

"Другая оптимистическая цифра - число выздоровевших превышает число обратившихся, - уточнил эксперт. - Но число обратившихся все равно еще достаточно большое. Мы видим, что главный вклад в заболеваемость вносила Москва. Сейчас в Москве наблюдается хорошая динамика, положительная. Что там будет делаться в регионах, мы не совсем [знаем]. Вот вдруг "выстрелил" Красноярск. В Красноярске поднялось количество больных, в Дагестане. Несколько озадачивает относительно повышенное число летальных исходов. Сегодня их 135, у нас было одно время даже меньше 100. Это показывает, что тяжелых больных еще много. Но в целом мы видим, что ситуация оптимистическая".

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