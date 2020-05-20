Пожилых пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо" перевели в отдельную секцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Пациентов преклонного возраста, размещенных во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо", перевели в отдельную секцию. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"В настоящее время пациенты старшей возрастной группы [во временном госпитале в выставочном комплексе "Ленэкспо"] переведены в отдельную секцию. Мы увеличили количество среднего медицинского персонала на 26 человек благодаря выпускникам санкт-петербургских медицинских колледжей. Эти медсестры будут работать далее в Госпитале ветеранов войн, мы предоставим все возможности для этого", - цитирует пресс-служба начальник Госпиталя для ветеранов войн, в чьем оперативном управлении находится временный госпиталь в "Ленэкспо", Максима Кабанова.

Он также отметил, что в ближайшие дни пожилых пациентов начнут посещать волонтеры, на которых возложены прежде всего социальные функции. Специалисты основной площадки Госпиталя для ветеранов войн, к которым относятся все, кроме онкологов, будут приезжать в "Ленэкспо" для консультаций. Онкологов могут пригласить также из городских онкологических центров.

Во время предыдущего посещения временного госпиталя в "Ленэкспо" 18 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился перераспределить пациентов группами в разные зоны, в зависимости от возраста и заболеваний. Также губернатор дал указание вызывать для консультаций врачей-специалистов из других стационаров.

До этого в СМИ и интернете распространилась запись, где местная жительница рассказывает о том, что в госпитале якобы находятся люди, нарушающие общественный порядок. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по информации СМИ о возможных фактах нарушения условий содержания в госпитале "Ленэкспо". После проверок управление Роспотребнадзора и прокуратура не выявили нарушений.

В рамках гуманитарной акции, которую проводит Русская медиагруппа, в "Ленэкспо" доставили медицинские маски, инфракрасные термометры и расходные материалы. В одном из павильонов планируется установить два телевизионных экрана и выдать пациентам наушники.

О госпитале

Компания ПАО "Газпром" предоставила Санкт-Петербургу несколько павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо", которые переоборудовали под госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Общее число коек на площадке будет составлять около 2,5 тыс. Сюда начали поступать пациенты, у которых болезнь протекает легко, но домашние условия не позволяют самоизолироваться. В госпитале находятся около 500 пациентов.

Для приема и регистрации пациентов на площадке создали специальную зону, безопасный проход из "грязной" зоны в "чистую" обеспечивают санпропускники. С помощью модульных перегородок для больных обустроены отдельные боксы на одного-двух человек. Временный госпиталь оснастили всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами.

"Ленэкспо" расположен на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Это девять павильонов площадью 40 тыс. кв. метров и семь конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006 по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум.

По последним данным, в Петербурге выявлено 11 795 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 480 человек, умерли 99.