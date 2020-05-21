Минздрав: запуск системы мониторинга движения лекарств защитит россиян от подделок

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Внедрение в России с 1 июля 2020 года маркировки лекарственных препаратов, а также системы их мониторинга, поможет защитить граждан от приобретения подделок и некачественных изделий, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Внедрение системы мониторинга движения лекарственных препаратов позволит защитить население от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов, а также предоставит неограниченному кругу потребителей возможность проверки легальности зарегистрированных лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте. Введение маркировки позволит гражданам с помощью персонального мобильного устройства лично проверить легальность приобретаемого (получаемого) лекарственного препарата и в случае выявления нарушений (в том числе фактов превышения предельной розничной цены) направить жалобу", - говорится в сообщении.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, согласно которому участники фармацевтической и медицинской отраслей после 1 июля смогут получать лицензию только после начала работы в системе маркировки. Документы дополняют перечень лицензионных требований, предъявляемых к лицензиату при осуществлении деятельности по производству лекарственных средств пунктом "регистрация в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения". Аналогичные требования касаются лицензирования фармацевтической и медицинской деятельности.

"Расширение лицензионных требований к субъектам обращения лекарств - это важный шаг к практической реализации внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Все участники рынка обязаны внедрить у себя необходимые бизнес-процессы, чтобы система в полной мере заработала. Это сделает наш рынок лекарств максимально прозрачным, что в том числе позволит обеспечить граждан безопасными и эффективными лекарствами", - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого приводит пресс-служба.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, предусмотрен поэтапный переход на маркировку с января по июль 2020 года.