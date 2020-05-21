Синоптики сообщили, что апрельская погода вернется в европейскую часть России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Апрельская погода на ближайшие три дня вернется в Москву и другие регионы центра европейской части России, температура будет ниже нормы на 6-7 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть такое выражение "закрой окно, не май месяц", вот сейчас такая ситуация. Мы находимся не в майской погоде, а в погоде первой половины апреля. Глубокий циклон обусловил перенос очень холодных воздушных масс из приполярных районов в центр Европейской России", - сказал он.

По словам Вильфанда, температура будет ниже нормы на 6-7 градусов в течение трех дней, с четверга по субботу включительно.

Майская погода начнет возвращаться в понедельник, хотя температура и будет еще немного ниже нормы, отметил метеоролог.