Более 90 медработников заразились коронавирусом в Чечне с начала пандемии

ГРОЗНЫЙ, 21 мая. /ТАСС/. Число медицинских работников с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией в Чечне превысило 90, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Алам Гадаев в прямом эфире ЧГТРК "Грозный".

"У нас официально подтверждено 92 случая заболевания среди медработников, но с клиникой их чуть больше. Есть врачи, которые уже переболели и работают", - сказал Гадаев, добавив, что отработав смену медработники уходят на двухнедельный карантин, чтобы исключить заражение родных и близких.

По данным регионального Минздрава, в республике зарегистрировано 1 005 случаев заражения коронавирусом, 620 человек выздоровели, 11 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.