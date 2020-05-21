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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом

Общее число умерших в столице достигло 1 794
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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Еще 68 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 794 человека с подтвержденным заражением коронавирусом.

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В Москве число случаев заражения коронавирусом на 20 мая составило 152 276, за сутки выявлено 2 699 новых, что почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за аналогичный период - 5 440 человек.

Коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли около 3 тыс. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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