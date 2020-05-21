В Москве умерли еще 68 человек с коронавирусом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Еще 68 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 794 человека с подтвержденным заражением коронавирусом.