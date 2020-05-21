На Кипре начинается второй этап ослабления карантина

НИКОСИЯ, 21 мая. /ТАСС/. Второй этап ослабления карантинного режима, введенного в связи с распространением нового коронавируса, вступает в действие с четверга в Республике Кипр. С этого дня в стране отменяется комендантский час, который действовал с 22:00 до 06:00, снимаются все ограничения на перемещения по острову.

Второй этап продлится до 8 июня включительно и будет состоять из трех стадий. Уже на первой из них, которая начинается 21 мая, жители острова получат с отменой комендантского часа свободу перемещения. Им больше не придется отправлять СМС на специальный номер для того, чтобы выйти из дома. Передвигаться по острову теперь можно будет и в ночные часы.

Также с четверга на Кипре заработают зоны кафе и ресторанов, которые расположены на свежем воздухе, внутренние же помещения будут оставаться закрытыми. Возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, будут открыты для прогулок общественные пространства, в том числе парки, городские площади, зоны вокруг стоянок для яхт, посещать которые можно будет как индивидуально, так и группами численностью не более 10 человек. Такому же числу людей разрешается собираться во внутренних помещениях.

Возобновляются занятия в школах для большинства детей. В учебные помещения вернутся учащиеся начальной школы и первых трех классов средней школы. Лицеисты (старшеклассники) третьего (выпускного) курса продолжат обучение, которое они возобновили еще 11 мая, в классных комнатах. При этом учащимся первого и второго курсов лицеев придется, как и сейчас, учиться в удаленном режиме. Кроме того, решено пока не открывать на острове ясли и детские сады.

Пляжи, церкви и музеи

На второй стадии, выполнение которой начнется уже 23 мая, жителям Кипра будет разрешен доступ на организованные пляжи. В этот день на острове также должны будут заработать букмекерские конторы. Кроме того, с предстоящей субботы будут сняты и численные ограничения на посещение богослужений в храмах, свадеб, крестин и похорон, на которых на данный момент не может присутствовать более 10 человек. Впрочем, упразднение лимита не избавляет участников этих мероприятий от необходимости строго соблюдать нормы гигиены и социального дистанцирования.

На последней - третьей - стадии второго этапа, которая вступит в силу 1 июня, на Кипре откроются для посещения библиотеки, музеи, археологические и исторические памятники, а также морские порты. Но при этом власти пока не будут предоставлять круизным лайнерам право высаживать на острове своих пассажиров.

Третий и четвертый этапы

Окончательная программа третьего и четвертого этапов пока не утверждена. Однако еще в апреле власти Кипра очертили контуры предстоящих шагов, содержание и сроки исполнения которых будут зависеть от того, насколько благоприятной окажется эпидемиологическая обстановка на острове.

Как ожидается, на третьем этапе, который может охватить период с 9 июня по 13 июля, будет восстановлено воздушное сообщение с островом и возобновится курортный сезон, то есть заработают отели. В этот период могут возобновиться и спортивные состязания, но без присутствия зрителей на трибунах.

Четвертый же этап с предварительной датой начала 14 июля, не предполагающий никаких сроков завершения, должен будет ознаменовать полное снятие связанных с карантином ограничений и возвращение к обычной жизни, когда на Кипре заработают крытые театры и кинотеатры, детские площадки, казино, а также будут проводиться концерты и фестивали. Однако некоторые принципиальные моменты в жизни острова, например сроки открытия пунктов перехода через внутреннюю границу Кипра, разделяющую территории проживания греческой и турецкой общин, пока никак не определены.