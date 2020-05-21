В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вторая волна коронавирусной инфекции может последовать по всему миру после окончания первой. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24" .

"Везде, где прошла первая волна, предупреждаем, что возможна вторая. Важно, чтобы население поняло, что опасность не прошла, риск не прошел", - сообщила Вуйнович.

Снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, рано, считает специалист. По ее словам, послабления сейчас грозят ростом смертности. Вуйнович отметила, что Россия сразу начала предпринимать различный комплекс мер, что помогло уменьшить уровень смертности, замедлить перенос инфекции и выявить зараженных.

Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.