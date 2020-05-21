Туроператоры Приморья разрабатывают экскурсии и туры для молодежи

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Туроператоры Приморья предложат гостям региона нестандартные экскурсии по Владивостоку, после снятия режима повышенной готовности. Как сообщила ТАСС директор Туристско-информационного центра (ТИЦ) Приморского края Дарья Гусева, работа по созданию комплексных турпродуктов в регионе уже идет, туркомпании представят обновленную программу в июле и августе.

"В условиях новой ситуации мы определили несколько задач, в том числе по развитию молодежного туризма. С учетом временного закрытия границ и открытия авиамаршрутов по новым внутрироссийским направлениям, мы ожидаем повышенного интереса к региону у молодых людей. Туроператоры уже работают над созданием экскурсий, исходя из потребностей данной целевой аудитории. Особое внимание они уделяют необычному подходу к презентации традиционных мест показа", - сказала Гусева.

Туроператоры изучают экскурсии, авторами которых стали студенты ведущих вузов Приморья. Ребята представили разработки авторских маршрутов на конкурсе "Семь чудес Владивостока", итоги которого стали известны 19 мая. Как сообщила директор ТИЦ , подход молодых людей основан на классических методах построения экскурсий, таких как реконструкция, но отличается "угол зрения" на традиционные места показа. Она уточнила, что представители туротрасли смогут взять в работу и опробовать осовремененные экскурсии на фокус-группах только после окончания режима повышенной готовности.

"В оценке конкурсных работ, а также в проходившем ранее чемпионате World Skills принимали участие представители туротрасли, они отметили для себя перспективных ребят, из которых можно вырастить высококлассных профессионалов. Специалисты смогут научить молодежь хронометражу, основным методам построения экскурсий, а молодые люди помогут разработать продукт, который будет формировать потребности современных туристов", - пояснила Гусева. Она также добавила, что турагентства Приморья сейчас работают над комплексными предложениями для молодоженов, которые включают в себя размещение, экскурсии, питание, услуги фотографов и транспорт от единого поставщика.

Руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур ранее сообщил, что в Приморье будут развиваться комплексные предложения под брендом "Владивосток - романтичный город", который стал популярным благодаря туристам из Республики Корея, приезжавшим в Приморье в пред- и пост-свадебные путешествия для красивых фотосессий на фоне морских пейзажей и европейской архитектуры.

В 2019 году поток туристов в регион превысил 5 млн человек, в том числе 762,8 тыс. иностранцев. За I квартал 2020 года регион посетили с туристскими целями 42,9 тыс. человек, что на 60,9% ниже показателя I квартала 2019 года.