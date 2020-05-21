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Почти весь Гондурас несколько часов был обесточен из-за сбоя на электростанции

Подача электроэнергии в большинстве регионов республики уже восстановлена

ГАВАНА, 21 мая. /ТАСС/. Почти 90% территории Гондураса на протяжении нескольких часов оставалось без электричества из-за сбоя на электростанции Токонтин, расположенной в центральной части страны. Об этом сообщает местная газета La Tribuna.

По ее данным, отключения произошли в среду около 10:00 по местному времени (19:00 мск) вследствие перегрузок. По информации издания, к настоящему моменту подача электроэнергии в большинстве регионов республики восстановлена.

Ремонтные работы еще ведутся в Тегусигальпе. Распределительные сети столицы сильно пострадали из-за прошедших на этой неделе дождей.

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