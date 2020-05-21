Повторные тесты не выявили зараженных среди членов оперштаба по коронавирусу в ЕАО

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Повторные тесты на коронавирус не выявили зараженных среди членов оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции в Еврейской автономной области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Повторные тесты у всех членов оперативного штаба, включая врио губернатора области Ростислава Гольдштейна, мэра Биробиджана Александра Головатого и других показали отрицательные результаты", - сказали в пресс-службе. Находившиеся на карантине члены оперштаба выйдут на работу в начале недели.

В конце прошлой недели члены оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции были вынуждены уйти на изоляцию из-за того, что у одного из них подтвердили заражение. До этого он принимал участие в заседаниях штаба. В числе отправившихся на карантин был Гольдштейн, а также мэр Биробиджана Александр Головатый.

В штабе уточнили, что инфекцией заразился начальник УФСИН России по ЕАО Виталий Фомченко. Он не является членом штаба, но был приглашен и участвовал в заседаниях.

В середине апреля учреждения ФСИН в области - лечебно-исправительное учреждение №2 в поселке Бира и Биробиджанскую воспитательную колонию - закрыли на карантин. Заражение коронавирусной инфекцией в них выявили у более чем 40 осужденных и сотрудников.

По данным штаба, с начала пандемии в ЕАО зарегистрировано 262 заразившихся коронавирусом, 126 человек выздоровели, два умерли. 61 человек доставлен в коронавирусные стационары, 57 лечатся на дому амбулаторно. Осужденные получают лечение в учреждениях.