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Сотрудники МЧС провели дезинфекцию более 10 млн кв. м социально значимых объектов

В самом министерстве обработано 30,6 тыс. объектов и 28,2 тыс. единиц техники

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС провели санитарную обработку более 10 млн кв. м социально значимых объектов в России. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

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"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 10 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано 1 730 лечебных, более 920 образовательных учреждений. Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на 5 409 объектах социального обслуживания и на 22,9 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - сказали в ведомстве.

В самом министерстве обработано 30,6 тыс. объектов и 28,2 тыс. единиц техники.

Дезинфекция проводится во всех регионах страны. В Москве повторно обрабатываются все девять железнодорожных вокзалов. В Северной Осетии в четверг будет обработан аэропорт Владикавказ, а в Дагестане проводится масштабная дезинфекция лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Теги
РоссияДагестанСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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