Генсек ШОС выступил в защиту культурного разнообразия в условиях пандемии

"Нам необходимо возвысить наши многочисленные голоса в защиту значимости культурного разнообразия во имя диалога и развития. Это лучший ответ и моральная поддержка в борьбе с самыми опасными врагами человечества, включая и пандемию COVID-19", - заявил генсек ШОС в интервью ТАСС по случаю отмечаемого в четверг Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития, установленного по инициативе ЮНЕСКО в 2001 году.

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов призвал защитить культурное разнообразие в мире, способствующее диалогу и взаимодействию между странами и народами.

Норов отметил, что эта дата приобрела особую значимость в вопросах продвижения и обеспечения сохранности культуры, межкультурного диалога и устойчивого развития. Целью проводимых в этот день мероприятий, уточнил он, является пропаганда всей значимости и ценности культурного многообразия и богатого цивилизационного наследия человечества.

По словам Норова, культурно-гуманитарное сотрудничество является одним из важнейших направлений деятельности ШОС. "Признавая необходимость укрепления потенциала культуры, наша организация ежегодно вносит существенный вклад в поддержку культурного разнообразия путем обеспечения процветания, устойчивого развития и глобального мирного сосуществования", - указал он.

ШОС как платформа культурно-гуманитарного сотрудничества

Как напомнил Норов, в настоящее время ШОС объединяет 18 государств, население которых превышает 44% мирового. По словам генсека, "семья ШОС", куда входят различные народы со своей самобытной культурой, "являет собой красочную палитру из этносов, наций, религий и цивилизаций, готовых к дальнейшему сближению и плодотворному культурно-гуманитарному сотрудничеству".

Говоря об этом сотрудничестве, Норов подчеркнул, что народы "семьи ШОС" объединяет целый ряд объективных факторов, формирующих прочную основу для успешного развития взаимовыгодных отношений. "Нас связывает много исторических, культурных точек соприкосновения, общее культурное наследие, общность традиций, схожесть языков и культур, этнокультурная близость, добрососедские отношения и многое другое", - сказал он, добавив, что гуманитарное пространство ШОС связано с именами величайших мыслителей и ученых, которые внесли неоценимый вклад в мировую культуру.

В настоящее время в государствах ШОС наряду с работой по сохранению исторического культурного наследия ведется активная деятельность по возрождению интенсивных культурных контактов между народами региона по модели гуманитарных коммуникаций Великого шелкового пути, содействию популяризации традиций и обычаев народов, проживающих на пространстве ШОС, рассказал Норов. Как он отметил, последовательно и целенаправленно реализуется одна из главных миссий в деятельности ШОС - укрепление взаимопонимания между народами, познание и сближение их культур и цивилизаций.

"Шанхайский дух" в культурном пространстве

Основой для выстраивания подобного многопланового взаимодействия служит Хартия ШОС - основополагающий документ, который определяет основные направления культурно-гуманитарного сотрудничества организации. Практическая работа по осуществлению этого направления возложена на Совещание министров культуры государств - членов ШОС, являющееся координационно-консультативным механизмом сотрудничества, функционирование которого соответствует положениям Хартии ШОС и других документов, принятых в рамках организации.

Как указал Норов, результаты практического сотрудничества отражаются в документах, принимаемых на ежегодных саммитах ШОС. На саммите глав государств в Бишкеке в 2007 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры, на саммите глав правительств в Ташкенте в 2016 году были определены дальнейшие контуры совершенствования многопланового сотрудничества в рамках ШОС, в том числе в области культурно-гуманитарного взаимодействия.

"Объединенные "шанхайским духом" государства - члены ШОС, опираясь на принципы взаимного уважения и равноправного диалога, из года в год активизируют практическую работу в области культуры, образования, науки и техники, здравоохранения, спорта, туризма, молодежных контактов", - отметил он. По словам генсекретаря, ярким примером расширяющегося из года в год культурно-гуманитарного сотрудничества является комплексная программа "ШОС - наш общий дом", в рамках которой были проведены дни культуры стран организации, цикл фортепьянных концертов "Девять волшебных нот", устраиваются ежегодные марафоны ШОС. Проект "Восемь чудес ШОС" нацелен на создание единого туристического пространства.

Культура против пандемии

Как заявил Норов, в настоящее время "мировое сообщество столкнулось с серьезными испытаниями, связанными с внезапно нагрянувшей напастью под названием COVID-19". Последствия пандемии для дальнейшего благоприятного мирового развития непредсказуемы и, возможно, вызовут кардинальные перемены современного мироустройства, отметил он.

"Я убежден, что, основываясь на богатых культурных традициях наших народов, мы сообща и в тесном взаимодействии сможем преодолеть любые трудности и испытания", - резюмировал генеральный секретарь ШОС.