В Якутии после проверки выделили недостающие 64 млн рублей на охрану лесов от пожаров

ЯКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Прокурорская проверка выявила выделение недостаточного объема средств на охрану лесов от пожаров в Якутии. На мероприятия направили на 64 млн рублей меньше необходимого, на данный момент нарушения устранены, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

"Прокуратура внесла в адрес правительства региона, министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены, правительством республики на привлечение сезонных рабочих и подготовку работников базы авиационной охраны лесов дополнительно выделено свыше 64 млн рублей", - говорится в сообщении.

В республике в 2020 году предусмотрено создание 19 сезонных лесопожарных формирований, необходимо привлечь более 300 сезонных работников. Однако из бюджета изначально на эти цели выделили сумму, достаточную для привлечения 104 работников. Кроме этого, недостаточный объем средств был направлен и на подготовку парашютно-десантной пожарной службы и летчиков-наблюдателей Якутской базы авиационной охраны лесов.

По данным главного управления МЧС России по Якутии, на территории региона действует 16 природных пожаров на общей площади пройденной огнем 979,5 га. За сутки возникло пять природных пожаров, два - ликвидировано, угрозы для населенных пунктов и экономики нет. Всего к тушению за сутки было привлечено 90 человек и 17 единиц техники.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория региона представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га или 83,4% его территории.