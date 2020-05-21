Теплоход "Гипанис" в июне начнет курсировать между Камчаткой и северными Курилами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Теплоход "Гипанис" - единственный связывающий северокурильский остров Парамушир (Сахалинская область) и Камчатку морской транспорт - выйдет на линию в июне. Об этом сообщил в четверг ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

"Отсутствие "Гипаниса" затянулось из-за долгого ремонта и длительного процесса освидетельствования судна. Судно уже вышло из Владивостока и направляется в морской терминал Северо-Курильска на Парамушире. Путь составит около недели, в июне на линии [Камчатка - Парамушир] установится регулярное морское сообщение", - сказал он.

9 января "Гипанис" ушел на плановый ремонт во Владивосток. Вместо него грузопассажирские перевозки начал временно выполнять камчатский теплоход "Василий Завойко". Однако вместо положенных двух месяцев "Гипанис" задержался в Приморье более чем на четыре месяца. Это вызвало ряд проблем у местных жителей, поскольку для "Завойко" постоянное расписание рейсов было утверждено только до конца марта.

Парамушир - остров северной группы Большой Курильской гряды. Он расположен более чем в 1 тыс. км от Южно-Сахалинска. Постоянное население на острове есть только в Северо-Курильске, в котором проживают около 2,5 тыс. человек. Северо-Курильск не имеет воздушного и морского сообщения с Сахалином. Морской путь до Камчатки от Парамушира занимает около 20 часов.