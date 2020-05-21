"Аэрофлот" разрешил дважды менять даты и направление билетов без штрафов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" расширяет возможности переоформления неиспользованных билетов, купленных до 1 мая. Теперь пассажир может дважды изменить даты и направление без штрафов, сообщается в среду на официальном сайте перевозчика.

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Как отмечает авиакомпания, для переоформления билета не нужно приезжать в офис продаж, достаточно обратиться до 31 декабря 2020 года по телефону в контакт-центр авиакомпании или в агентство, где приобретался билет.

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря 2020 года с сохранением маршрута и класса обслуживания пассажиру не придется доплачивать разницу в тарифах, если она будет. Срок действия этого билета продлят до 30 апреля 2021 года.

"Если необходимо переоформить авиабилет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового авиабилета, и потребуется доплатить лишь разницу в стоимости, если она возникнет", - говорится в сообщении.

Также "Аэрофлот" предлагает однократную скиду 15% при переоформлении билета в случае, если рейс был отменен. Скидка не распространяется на премиальные билеты. Для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" при переоформлении будет предоставлена однократная 25% скидка.

"В случае, если вновь оформленный билет имеет стоимость ниже суммы компенсации, на разницу оформляется сертификат, которым можно воспользоваться при оплате услуг компании в течение трех лет", - отмечается в тексте.