Паводок подтопил ВПП аэропорта города Среднеколымск в Якутии

ЯКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта города Среднеколымск в Якутии подтоплена в результате повышения уровня воды в реке Колыма. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Среднеколымского района.

"Взлетно-посадочную полосу аэропорта города Среднеколымск затопило из-за повышения уровня воды", - сказали в ЕДДС.

По информации пресс-службы Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), на реке Колыме в местности Лобуя в Среднеколымском районе наблюдается ледовый затор. У города Среднеколымск уровень воды составляет 1 217 см при критической отметке 1 200 см, наблюдается густой ледоход.

В главном управлении МЧС России по Якутии, в свою очередь, сообщили, что паводковая обстановка на реках Якутии развивается согласно прогнозам. Реки Амга и Алдан вышли в устье, основное внимание ведомства сосредоточено на обстановке в бассейне реки Колыма. Так, 20 мая в местности Лобуя ниже города Среднеколымск были проведены пять подрывов льда. В четверг также запланирован вылет воздушного судна МЧС России для авиаразведки по маршруту Среднеколымск - Лобуя - Среднеколымск.

По данным синоптиков, температура в Среднеколымске составляет 0 градусов. В ближайшие дни в центральных районах и на юге Якутии ожидаются кратковременные дожди, на северо-востоке - местами небольшой мокрый снег, дождь, ветер порывистый до 9-14 м/с. Средняя температура ночью составит от 3 до 8 градусов выше нуля, днем - от 15 до 20 тепла.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.