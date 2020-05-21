Украинская община Крыма расскажет в ООН о положении русскоязычного населения на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Доклад о положении русскоязычного населения на Украине будет представлен в четверг в Совете безопасности ООН в рамках организованной постпредством России неформальной видеоконференции, сообщила в среду ТАСС одна из участниц, председатель "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во вторник на своей странице в Twitter сообщил, что 21 мая в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск) пройдет неформальная видеоконференция Совбеза ООН, в которой впервые примут участие жители Крыма. Он не уточнил, с кем именно на полуострове будет установлена связь.

"Я выступлю на видеоконференции Совбеза ООН с докладом об ущемлении прав русскоговорящего населения на Украине. Со мной будут коллеги, ведущий республиканского телеканала "Крым 24" Александр Макарь, бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и заместитель муфтия мусульман Крыма Асадуллах Баиров", - рассказала Гридчина.

Она уточнила, что заседание Совбеза по так называемой формуле Аррии, куда допускаются общественники, будет посвящено ситуации в Крыму.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.