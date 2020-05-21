Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с развитием пандемии коронавируса в России

"Ситуация сильно непредсказуемая в плане развития эпидемии. Правильным выходом в послабление (карантина - ТАСС) должно быть уменьшение смертности, когда мы действительно видим, что смертность пошла вниз. Но пока ситуация рискованная, потому что смертность вниз не идет, что вызывает существенную озабоченность", - сказал ученый.

При этом, по словам Сергеева, вакцину от коронавируса придется ждать долго. "Процесс создания вакцины очень не быстрый. Ее ждать еще достаточно долго, как минимум несколько месяцев. И даже в случае положительных результатов при прохождении фазы доклинических испытаний, не факт, что она хорошо пройдет клинические испытания", - отметил глава РАН.

Задачу победы над эпидемией опасного вируса он назвал "классической управленческой задачей в условиях неопределенности".

"Конечно, здесь важно идти некими не очень длинными шагами вперед (по ослаблению карантинных мер - прим. ТАСС). Быстро реагировать на то, каким образом меняется ситуация при открытии экономики. Должно быть тонкое управление с быстрой реакцией на обратные связи. Но в данных условиях, продиктованных особенностями коронавируса (бессимптомными больными, длительным инкубационным периодом болезни), планировать очень сложно", - сказал президент РАН.