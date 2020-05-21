Роддом в Биробиджане закрыли на карантин из-за пациентки, скрывшей заражение коронавирусом

ТАСС, 21 мая. Власти в Еврейской автономной области закрыли роддом на карантин из-за пациентки, которая при поступлении скрыла факт заражения коронавирусом. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции в регионе.

"Биробиджанский роддом закрыт на двухнедельный карантин. Все новые пациентки будут госпитализированы в отделение гинекологии, роды и плановые операции будут проходить там же. Позавчера в роддом поступила пациентка, которая скрыла от медперсонала факт, что заражена COVID-19", - приводятся в сообщении слова главного врача областной больницы Филиппа Рябко, в состав которой входит роддом.

Несколько часов женщина находилась в отдельной палате роддома. О ее диагнозе стало известно в ходе обмена информацией с территориальным управлением Роспотребнадзора. Сразу после этого пациентку перевезли в коронавирусный стационар на базе инфекционной больницы, где есть специальные боксы для рожениц. Боксы имеют отдельный вход, автономное электроснабжение и оборудованы подачей кислорода и всем необходимым для пребывания новорожденного.

"Роды прошли без осложнений, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Несмотря на то, что в родильном доме женщина провела всего несколько часов, необходимо убедиться, что она не заразила других пациенток и медперсонал. Именно поэтому учреждение закрыто на карантин", - пояснил главврач Рябко.

По данным штаба, с начала пандемии в ЕАО зарегистрировано 262 заразившихся коронавирусом, 126 человек выздоровели, два умерли. 61 человек госпитализирован в коронавирусные стационары, 57 лечатся на дому амбулаторно.