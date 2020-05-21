Власти Крыма сообщили, что туристы сохранили 40% броней в отелях республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Гостиницы Крыма сохранили свыше 40% бронирования в текущем сезоне, несмотря на пандемию, но некоторые туристы перенесли отдых на другие даты, сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

"Более 40% бронировний не аннулировали, а перенесли. Сейчас все в турбизнесе заинтересованы, чтобы выполнить требования [об усиленных санитарных мерах] и работать. У кого-то уже все есть, и он готов открываться. Кто-то докупит основные необходимые элементы и получит разрешение", - сказал Черняк.

Он отметил, что отелям будет разрешено возобновить работу при условии соблюдения усиленных противовирусных мер, но окончательный вариант требований сейчас обсуждается и утверждается. Так как средства размещения отличаются по типу, рассчитаны на самое разное число гостей от нескольких человек до сотен постояльцев, и имеют разную инфраструктуру, то и возможности для закупки нового оборудования у них разные. При этом, подчеркнул собеседник агентства, и крупные отельеры, и владельцы небольших объектов готовы соблюдать новые требования, сейчас главное для них начать работу.

По его словам, также предстоит утвердить порядок посещения общедоступных пляжей и строго контролировать его соблюдение.

Черняк добавил, что одним открытием гостиниц и пляжей привлечь большое число туристов не получится. Для этого надо обеспечить транспортное сообщение полуострова с другими регионами. Сейчас ведутся переговоры о возобновлении авиарейсов, и некоторые направления будут вновь открыты с июня, автобусных и железнодорожных перевозок. "До конца месяца вопросы должны быть урегулированы", - считает депутат.

Роспотребнадзор в среду опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию.