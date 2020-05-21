Прибывающих на Сахалин без прописки обязали делать тест на коронавирус перед приездом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в четверг подписал указ об обязательном предоставлении результатов тестирования на коронавирус гражданами без местной регистрации сразу после прибытия на остров. Документ вступает в силу 27 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

"Для въезда на территорию островного региона будут необходимы результаты лабораторных исследований на COVID-19. Сдать анализ нужно не ранее чем за три дня до прибытия в Сахалинскую область. Указ губернатора касается только тех, у кого нет местной регистрации. Помимо отрицательных тестов на COVID-19, пассажирам по-прежнему необходимо будет предъявлять цифровые пропуска в Сахалинскую область. Получить их могут жители других регионов и стран, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в области", - говорится в сообщении.

Также Лимаренко подписал еще один указ, касающийся снятия противоэпидемических ограничений. Разрешение возобновить работу получили непродовольственные объекты торговли в Анивском и Ногликском районах.

По данным оперштаба, в регионе официально подтверждены 60 случаев коронавируса, 33 человека выздоровели.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.