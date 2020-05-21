В США заявили, что вспышка коронавируса в стране может повториться осенью или зимой

ТАСС, 21 мая. Новая вспышка коронавируса в США, возможно, произойдет осенью или зимой, и это повысит вероятность введения в стране еще одного режима самоизоляции. Такое мнение высказал глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд в интервью газете The Financial Times , размещенном в четверг.

В ближайшие несколько месяцев США, как считает он, необходимо быстрыми темпами наращивать потенциал по отслеживанию заболеваний, чтобы избежать очередного кризиса в области общественного здравоохранения, поскольку сезонные заболевания гриппом могут совпасть со второй волной коронавируса. "Сбылись наши опасения по поводу того, что коронавирус, как и грипп, распространится в Южной полушарии, и посмотрите, что происходит сейчас в Бразилии", - сказал Редфилд. После этого заболевание, вызываемое новым коронавирусом, вновь, по его словам, "переместится на север".

Редфорд признал, что США были застигнуты врасплох появлением коронавируса, но связал это с недостатками национальной системы здравоохранения, которые предшествовали приходу в Белый дом администрации во главе с Дональдом Трампом. Страна "не была готова к такому развитию событий на протяжении десятилетий", подчеркнул он. "Этот простой респираторный вирусный патоген действительно поставил нацию на колени", - признал Редфилд.

Для предотвращения подобной катастрофы в будущем потребуется, по оценкам главного инфекциониста, "удвоение или утроение" инвестиций в систему общественного здравоохранения США. Высокий уровень смертности в стране он связал с недостатком финансирования организаций общественного здравоохранения, таких как ЦКПЗ, и высоким уровнем таких основных заболеваний, как ожирение и диабет.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 92 тыс. человек.