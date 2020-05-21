Работодатели Приморья предложили студентам ВГУЭС более тысячи вакансий на онлайн-ярмарке

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Онлайн-ярмарка вакансий проходит во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС). Как сообщила ТАСС начальник управления делового сотрудничества и бизнес-партнерства ВГУЭС Виктория Николаева, партнеры вуза предложили студентам и выпускникам более тысячи мест для трудоустройства и прохождения практики.

Повышение привлекательности регионов ДФО для населения и снижение миграционного оттока - одни из приоритетных задач в макрорегионе. Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что власти готовы оказывать поддержку в строительстве новых предприятий, помогать в строительстве инфраструктуры, заботиться о школах и больницах, чтобы реализовывать в ДФО большие проекты и привлекать специалистов из других регионов.

"Количество вакансий, предлагаемых партнерами [ВГУЭС] студентам на "Весенней ярмарке мест практики - 2020" - около 500. Агентство по развитию человеческого капитала дополнительно предлагает еще почти 700 мест для практики, стажировки и работы. Компании, которые не могут принимать участие в онлайн-мероприятии, предлагают еще около 500 вакансий. Мы разместили все предложения на сайте регионального центра "Старт-карьера", - сообщила Николаева и добавила, что на летнюю практику выйдет около тысячи студентов ВГУЭС, более 500 из них участвуют в онлайн-ярмарке вакансий.

Практику, стажировку или работу выпускникам ВГУЭС на онлайн-мероприятии предложили российские банки, Росгвардия и УМВД, ПАО "Ростелеком", Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" и еще около 80 работодателей.

"Весенняя ярмарка мест практики - 2020" проходит на базе онлайн-платформы "Факультетус", которую создал один из резидентов кластера информационных технологий фонда "Сколково". На этой платформе создан профиль вуза, в котором студенты размещают свои резюме, а работодатели - вакансии.

Во ВГУЭС обучается около 15 тысяч студентов, за годы существования вуз подготовил более 57 тысяч специалистов. В университете обучаются граждане из 25 стран, 9% студентов ВГУЭС - иностранцы. В 2019 году университет вошел в список 100 лучших российских вузов.