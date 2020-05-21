Педагоги из 11 регионов будут трудоустроены на Сахалине по президентской программе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая. /ТАСС/. Педагоги из 11 регионов России будут трудоустроены в сельских школах Сахалина по программе "Земский учитель". Среди 39 новых сотрудников образовательных учреждений не только приезжие, но и местные специалисты, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в 2019 году предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить с 2020 года программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Участники программы имеют право на компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей. Для Дальневосточного федерального округа, включая Сахалинскую область, эта сумма составляет 2 млн рублей.

"В конкурсе, объявленном министерством образования региона, участвовали претенденты не только из Сахалинской области, но и из других регионов России. Желание переехать в островные села выразили специалисты из Тверской, Омской, Тюменской, Волгоградской, Ульяновской, Ростовской, Оренбургской, Костромской областей, а также из республик Тыва, Алтай и Чувашия. Всего заявки на участие подали более 1 200 учителей", - говорится в сообщении.

Победители конкурсного отбора имеют высшее педагогическое образование, значительные успехи в профессиональной деятельности и высокую квалификацию. До 15 июня им предстоит принять окончательное решение о своем переезде на Сахалин.

В 2020 году на реализацию президентской программы планируется потратить более 33 млн рублей федеральных и более 44 млн рублей областных средств.