В Подмосковье за сутки вылечились еще 384 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Подмосковье возросло за сутки на 384, до 4 281. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 384 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 4 281 человека", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

На втором месте в стране после Москвы по числу заразившихся находится Подмосковье, где всего выявлен 30 091 случай, из них 903 - за последние сутки. Всего в регионе умерли 285 человек.

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