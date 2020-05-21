Тест на коронавирус в России проводят более 650 лабораторий

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус в России сегодня можно сделать в 659 лабораториях, из которых 93 - частные, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в четверг.

"На сегодняшний день тестирование доступно в 659 лабораториях, из них 107 лабораторий Роспотребнадзора, 459 - при государственных медицинских организациях и 93 лаборатории частной формы собственности", - говорится в сообщении.

Информацию о прохождении тестирования в субъектах страны можно получить по телефонам оперативных штабов регионов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927.