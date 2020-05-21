В Совфеде предлагают определить в законе понятие самоизоляции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству представил на рассмотрение специально созданной рабочей группы по ревизии законодательства РФ с учетом опыта пандемии предложение о разработке законопроекта, определяющего понятие самоизоляции и порядок введения такого режима. Об этом ТАСС сообщила в четверг первый зампред комитета Ирина Рукавишникова.

"Внести изменения в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в части установления правового регулирования вопросов, связанных с самоизоляцией (определить ее правовую природу, дать легальное определение данному понятию, предусмотреть случаи и порядок установления режима самоизоляции, установить пределы полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в данной сфере)", - говорится в тексте предложений комитета по законодательству, направленных в рабочую группу для возможного включения в перечень мероприятий по совершенствованию законодательства РФ в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях.

Как пояснила Рукавишникова, комитет предлагает разработать соответствующий законопроект. "Режим повышенной готовности, самоизоляция, пандемия - это все новые для нас слова. Мы хотим прописать понятийный аппарат, чтобы он был унифицированный. Потому что пока сейчас все понимается достаточно разрозненно в субъектах. Должна быть какая-то основа", - сказала сенатор.

При этом она подчеркнула, что нужны четкие правила, которые были бы понятны для всех и которые будут применимы только в таких условиях, как сейчас. Рукавишникова пояснила, что комитет направил ряд своих предложений, после чего рабочая группа совместно с экспертами будет определять, какие из них могут стать впоследствии законопроектами.