Национальный парк "Русская Арктика" запустил видеопроект "Арктический ликбез"

АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая. /ТАСС/. Самый северный в России национальный парк "Русская Арктика" запустил проект "Арктический ликбез". Об этом в четверг рассказал ТАСС директор парка Александр Кирилов.

"Арктический ликбез" - это новый Youtube-проект. Главная цель - простым и понятным языком рассказать людям об Арктике. Рассказывают сотрудники парка и приглашенные эксперты", - сказал Кирилов.

Выделено три основных направления: сохранение природного наследия, сохранение исторического наследия и научные исследования. "У нас сделано уже более десяти программ, например, о людях, которые работают в Арктике, современные полярники, - пояснил собеседник агентства. - В ближайшее время мы планируем представить цикл бесед с известным архангельским историком Андреем Репневским".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.