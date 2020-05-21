Число случаев заражения коронавирусом в РФ второй день подряд растет менее чем на 9 тыс.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 849, до 317 554. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В среду штаб сообщал о 8 764 выявленных случаях. Суточный рост, как и накануне, составил 2,9%.

Новые 2 913 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 155 219 заразившихся. Число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число выявленных случаев, сегодня их 3 746 человек. Суточный рост в столице составил 1,9% против 1,8% днем ранее.

Также за сутки выявлены 892 случая в Московской области, 408 в Санкт-Петербурге, 376 в Красноярском крае, 204 в Нижегородской области, 174 в Свердловской, 142 в Ростовской, 133 в Ярославской, 121 в Калужской и 117 в Брянской.

Число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 3 099, увеличившись за сутки на 127. Умерли 68 человек в Москве, 14 в Московской области, по пять в Санкт-Петербурге и Дагестане, четверо в Нижегородской области, по трое в Калининградской, Саратовской областях. По два человека скончались в Ставропольском крае, Самарской и Свердловской областях.

За сутки выписаны 7 289 человек в 81 регионе, в том числе 384 человека в Московской области, 223 в Дагестане, 181 в Санкт-Петербурге, 119 в Нижегородской области, 106 в Тульской, 104 в Краснодарском крае. Всего выписаны 92 681 человек.