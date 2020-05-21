Австрия продлила до 14 июня запрет на регулярные авиарейсы из России и ряда других стран

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Австрии продлили с 22 мая до 14 июня 2020 года запрет авиасообщения с Россией, Украиной, Великобританией, Испанией, Италией, Ираном, Нидерландами, КНР и Францией для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в указе Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии.

Австрия исключила из первоначального запретного списка из 10 стран Швейцарию и вместо нее ввела запрет на рейсы из Белоруссии с 22 мая до 14 июня.

Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела в марте санитарный и пограничный контроль на границах. Вена с 18 марта приостановила пассажирское авиасообщение с рядом стран, в том числе с Россией и Украиной. Austrian Airlines приостановила полеты до 14 июня.

До 31 мая власти продлили контроль на границах с Германией, Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Чехией и Словакией. Прибывающим в Австрию лицам предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней (для лиц с местом жительства) или предоставить свежую медицинскую справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус.

С 15 июня Австрия собирается в первую очередь полностью открыть границу с ФРГ, затем с Венгрией, Словакией и Чехией.