Эксперт: массовая дезинфекция на улицах городов может усугубить ситуацию с COVID-19

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Массовое применение дезинфицирующих средств в окружающей среде может способствовать формированию невосприимчивости к препаратам инфекций, усложняющих течение заболевания, провоцируемого новым коронавирусом, сообщила в четверг ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова со ссылкой на эксперта рабочей группы заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) член-корреспондент РАН Сергея Нетесова.

"Всем медицинским работникам известна опасность появления и распространения в стенах лечебно-профилактического учреждения внутрибольничных инфекций, которые усугубляют течение базового заболевания и являются резистентными (устойчивыми) к большинству антибиотиков, противомикробных препаратов и очень осложняют работу медиков. Появление таких устойчивых инфекций является следствием регулярного применения антибиотиков и дезинфектантов. Мы провоцируем появление таких резистентных микробных инфекций вне стен лечебных учреждений, массово выливая на улицы, распыляя, повсеместно применяя дезинфицирующие составы", - сказал Нетесов.

Таким образом, при их массовом применении у инфекции и формируется эта невосприимчивость. Таким образом, бактериальная пневмония, присоединенная к коронавирусной инфекции и устойчивая к привычным антибиотикам, может в разы увеличить риски течения заболевания.

Отмечается, что собравшаяся 18-19 мая ассамблея ВОЗ признала высокой вероятность появления второй волны распространения COVID-19, а также нецелесообразность массового применения дезинфицирующих растворов и средств в окружающей среде.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.