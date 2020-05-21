В РЭО считают, что России не удастся отказаться от мусорных полигонов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Федеральная схема обращения с отходами включает в себя строительство современных мусорных полигонов, полностью отказаться от захоронения отходов не выйдет. Кроме того, в схему войдут еще 1,5 тыс. объектов переработки отходов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Российский экологический оператор (РЭО), распространенном в четверг.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

В конце апреля сообщалось, что заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко одобрила первый проект федеральной схемы обращения с бытовыми отходами и подходы к ее развитию, окончательно схема будет утверждена осенью.

"Что касается переработки (утилизации) отбираемых вторичных ресурсов, этот бизнес сегодня развивается, но ему не хватает отсортированного сырья. В федеральную схему будет включаться еще примерно 1,5 тыс. объектов переработки (это объекты, которые успешно функционируют в Нижегородской, Свердловской, Новосибирской областях и ряде других регионов), но, по оценкам РЭО, количество работающих производств по переработке отходов в стране еще больше", - говорится в сообщении.

По данным РЭО, совсем отказаться от полигонов не получится - часть отходов все равно будет отправляться на захоронение,. Однако в схему заложено строительство новых современных полигонов, взамен тех, которые не обеспечены необходимой защитой почвы и воды. "В федеральной схеме уже сейчас зафиксировано действующих мощностей по сортировке - больше 20 млн тонн. Это значит, что около 30% отходов уже сортируется", - отмечается в сообщении.

Как работает схема

Схема представляет собой интерактивную карту с источниками образования отходов, маршрутами их движения и объектами инфраструктуры. На основе математического моделирования эксперты РЭО опредеили места для размещения новых сортировок и полигонов, оптимизировав их мощности. В настоящее время в федеральной схеме представлено более 4 тыс. объектов, из них более 850 объектов инфраструктуры, которые предстоит построить и реконструировать до 2024 года.

Основой федеральной схемы являются территориальные схемы обращения с отходами, которые были обновлены регионами в 2019 году с учетом нового опыта, накопленного в первый год реформы. Территориальные схемы обращения с отходами обязательны для исполнения региональными операторами, именно в схемах определяется то, куда должны направляться отходы - на сортировку или захоронение, где должны создаваться новые объекты.

Интерфейс федеральной схемы позволяет обеспечивать взаимодействие с регионами - в схеме предусмотрены личные кабинеты, посредством которых регионы вводят в систему информацию.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объем вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.