Аксенов назвал невыполнимыми новые требования к туризму в период пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Требования Роспотребнадзора к санаториям и отелям в условиях пандемии, которые накануне были опубликованы в новой редакции, невыполнимы для курортной сферы Крыма, заявил в четверг на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию.

"От Ростуризма нам поступили разъяснения требований к санаторно-курортным комплексам. Считаем, что они невыполнимы в нынешней ситуации. Там очень много требований, которые выполнить в полном объеме невозможно", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что власти Крыма договорились с производителями о поставке 25 тыс. новых тестов на коронавирус, позволяющих определить наличие или отсутствие заражения в течение 15 минут. "С учетом того, что у нас такие тесты появились, позволяют на месте быстро выявлять заболевших и отделять их от здоровых людей, вовремя принимать управленческие решения, возможно сесть и просчитать модель курортного сезона", - отметил Аксенов. Поставки тестов планируется начать в июне, а до этого времени крымские власти рассчитают и уточнят производителю, сколько еще тестов нужно на полуострове.

При этом глава Крыма отметил, что считает требования Роспотребнадзора к туристической сфере справедливыми. "По уборке ковров специальные машины [надо] сейчас покупать. <…> Да, понимаем, что требования Роспотребнадзора справедливы, но возможность их выполнения при отсутствии данной техники в магазинах ставит это все под большой вопрос. Придумаем что-нибудь, найдем какой-то рецепт, который позволит нам сохранить и курортную сферу, и те отрасли, которые сегодня поражены", - сказал глава Крыма, уточнив, что решение о проведении курортного сезона будет принято 26-27 мая.

О коронавирусе и туризме

По словам Аксенова, за прошедшие сутки в республике зафиксировано 15 новых случаев заражения. Всего по состоянию на 21 мая в Крыму зарегистрированы 314 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 1 977 человек, из них на дому - 1 048, в стационарах - 257, в обсерваторах - 672. Выздоровели за весь период 126 человек, умерли девять.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма ранее заявлял, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.