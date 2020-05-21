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Пандемия коронавируса нового типа
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Аксенов назвал невыполнимыми новые требования к туризму в период пандемии

Роспотребнадзор ранее рекомендовал расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Требования Роспотребнадзора к санаториям и отелям в условиях пандемии, которые накануне были опубликованы в новой редакции, невыполнимы для курортной сферы Крыма, заявил в четверг на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

Роспотребнадзор 20 мая опубликовал новую редакцию рекомендаций по работе санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения опасности распространения коронавируса. В частности, рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер, следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую коронавирусную инфекцию, а также проводить регулярную дезинфекцию.

"От Ростуризма нам поступили разъяснения требований к санаторно-курортным комплексам. Считаем, что они невыполнимы в нынешней ситуации. Там очень много требований, которые выполнить в полном объеме невозможно", - сказал Аксенов.

Он также сообщил, что власти Крыма договорились с производителями о поставке 25 тыс. новых тестов на коронавирус, позволяющих определить наличие или отсутствие заражения в течение 15 минут. "С учетом того, что у нас такие тесты появились, позволяют на месте быстро выявлять заболевших и отделять их от здоровых людей, вовремя принимать управленческие решения, возможно сесть и просчитать модель курортного сезона", - отметил Аксенов. Поставки тестов планируется начать в июне, а до этого времени крымские власти рассчитают и уточнят производителю, сколько еще тестов нужно на полуострове.

При этом глава Крыма отметил, что считает требования Роспотребнадзора к туристической сфере справедливыми. "По уборке ковров специальные машины [надо] сейчас покупать. <…> Да, понимаем, что требования Роспотребнадзора справедливы, но возможность их выполнения при отсутствии данной техники в магазинах ставит это все под большой вопрос. Придумаем что-нибудь, найдем какой-то рецепт, который позволит нам сохранить и курортную сферу, и те отрасли, которые сегодня поражены", - сказал глава Крыма, уточнив, что решение о проведении курортного сезона будет принято 26-27 мая.

О коронавирусе и туризме

По словам Аксенова, за прошедшие сутки в республике зафиксировано 15 новых случаев заражения. Всего по состоянию на 21 мая в Крыму зарегистрированы 314 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 1 977 человек, из них на дому - 1 048, в стационарах - 257, в обсерваторах - 672. Выздоровели за весь период 126 человек, умерли девять.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика по различным оценкам уже потеряла от 1 до 2 млн туристов, поскольку из-за пандемии до 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех приезжающих помещают в обсерваторы на две недели. Глава Крыма ранее заявлял, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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