Последний звонок в Москве проведут в онлайн-формате

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московский продюсерский центр при столичном департаменте культуры подготовил программу для последнего звонка, который пройдет 25 мая в Москве в онлайн-формате. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе учреждения.

"25 мая в 13:00 по московскому времени все школьники страны соберутся вместе, чтобы отметить последний звонок в онлайн-формате. Благодаря новому спецпроекту "Школы Росатома" традиционный школьный праздник станет вдвойне радостным, так как в прямом эфире выпускников разных классов поздравят с окончанием учебного года их любимые артисты", - говорится в сообщении.

Прямой эфир последнего звонка пройдет на специально созданной интернет-платформе. Модератором прямого эфира станет автор проекта - режиссер и худрук Московского продюсерского центра Дмитрий Бикбаев.

"Популярных артистов, которые выйдут в этот день в онлайн, выбрали сами школьники во время онлайн-голосования. В прямом эфире лидеры хит-парадов - Мальбэк и Сюзанна, Миа Бойка, Глеб Калюжный поздравят учащихся. Ребята со всей страны смогут не только увидеть артистов, посмотреть их новые клипы, но и задать вопросы своим фаворитам. На странице "Последнего звонка" ученики уже сейчас могут присылать вопросы, адресованные звездам", - говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам, "Последний звонок-2020. Онлайн" посетят порядка 80 тыс. школьников.

Московский продюсерский центр занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современной культуры, обучением в сфере шоу-бизнеса и социальными проектами.