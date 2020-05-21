Ухаживающая за воинскими захоронениями ростовская НКО выиграла президентский грант

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Казачье общество в Ростовской области при поддержке Фонда президентских грантов реализовало проект по восстановлению и благоустройству воинских захоронений, говорится в четверг в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Костино-Быстрянское хуторское казачье общество, входящее в состав Морозовского казачьего юрта, как некоммерческая организация, выиграло президентский грант в размере 423 117 рублей на реализацию проекта "Будем помнить". Он направлен на восстановление и благоустройство воинских захоронений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники проекта расчистили заброшенный сектор кладбища в городе Морозовске, где похоронены советские солдаты и офицеры, погибшие в годы Великой Отечественной войны при освобождении города либо умершие уже после войны. Казаки также намерены восстановить биографии фронтовиков. Однако масштабные работы в рамках проекта начнутся после снятия ограничительных мер, введенных в регионе из-за пандемии коронавируса.

Ранее волонтеры уже проводили работу по восстановлению воинских захоронений в Морозовске и соседних хуторах, где стало некому ухаживать за могилами, отметили в пресс-службе. В результате были благоустроены более ста заброшенных захоронений. Поисковики восстановили и покрасили ограды и памятники, обновили именные таблички.

По словам члена казачьего поискового отряда "Станица" Юлия Василенко, судьбы более 30 участников войны уже известны поисковикам. "К примеру, Иван Кузьмич Трухачев, командир минометного расчета 993-го стрелкового полка 263-й стрелковой Сивашской дивизии 4-го Украинского фронта только за два месяца боев при освобождении Крыма в 1944 году заслужил две медали "За отвагу" - одну за бои на Перекопе, вторую - за штурм Сапун-Горы, - рассказал Василенко. - А уроженец хутора Есаулов Михаил Иванович Кожанов, автотехник 307-го артиллерийского Краснознаменного полка 169-й стрелковой дивизии, орденоносный боец, человек с золотыми руками, ремонтировал любую автотехнику. В бою в июле 1944 года в районе реки Щара Дворецкого района Барановичской области, при выходе трактора из строя, он вытащил из реки потопленный при отходе наших частей трактор, отремонтировал его и обеспечил возможность батареи своевременно выполнить боевую задачу".

"Своими делами и участием в социальных проектах мы хотим показать, что "чужих" ветеранов не бывает, - отметила одна из инициаторов проекта Валентина Кокорина. - Каждый из них своим мужеством и отвагой подарил нынешнему поколению жизнь и мирное небо над головой".

"Долг поколений"

Казаки Морозовского юрта стали победителями конкурса Фонда президентских грантов во второй раз, отметили в пресс-службе правительства области. В 2019 году победителем конкурса стал проект Морозовского городского казачьего общества "Долг поколений". В рамках его реализации поисковики установят точное место и границы захоронений советских граждан, погибших в фашистском лагере для военнопленных на окраине хутора Морозов. Президентский грант позволил приобрести необходимое оборудование для казачьего поискового отряда "Станица". Сейчас поисковики изучают доступную информацию о лагере, собирают сведения об обстоятельствах оккупации немцами и их союзниками в годы войны.