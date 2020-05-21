На Кубани разработали первую в России линию по производству медицинских масок

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Краснодарская компания "КраснодарСтанкоСтроитель" при помощи краевых предприятий машиностроения разработала первую в России автоматическую линию по производству медицинских масок, необходимых в условии пандемии коронавируса. Ее мощность достигает 75 тыс. единиц в сутки, планируется наладить серийное производство оборудования, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"На Кубани разработали первую в России производственную линию по изготовлению медицинских масок. Ее мощность - 60 штук в минуту, или до 75 тысяч в сутки. Оборудование разработал и собрал "КраснодарСтанкоСтроитель" при помощи краевых предприятий машиностроения и поддержке регионального департамента промышленной политики. Сейчас завершается сборка опытного образца линии, запуск планируется в ближайшее время, после чего в крае будет налажено серийное производство таких линий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что производственная линия сможет выпускать трехслойные маски из нетканых материалов. Кубанский завод готов производить порядка трех подобных станков в месяц, при этом продолжится совершенствование линии, чтобы повысить ее производственную мощность. Разработки вели по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева для решения проблемы дефицита защитных средств в регионе, который возник в начале пандемии.

"Благодаря совместным усилиям и компетенциям менее чем за два месяца было создано высокотехнологичное оборудование, производительность которого не будет уступать импортным аналогам", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Василия Швеца, который посетил производство.

В связи с пандемией коронавируса в ряде регионов России действуют режимы обязательного ношения медицинских масок и перчаток, периодически возникает дефицит этих видов продукции, отмечается рост цен.

Ранее во время рабочей поездки в Краснодарский край главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что в регионе решена проблема дефицита средств индивидуальной защиты. По данным оперативного штаба Кубани, по состоянию на четверг выявили 91 новый случай заражения коронавирусом. За все время пандемии зафиксировано 2 974 случая, 1 644 выздоровели и выписаны из больниц, умерли 26, 41 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.