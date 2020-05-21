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Экспресс-тесты выявили несколько депутатов Госдумы, которые заразились коронавирусом

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уточнил, что еще пятеро депутатов перенесли коронавирус на ногах
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
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Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Проведенные экспресс-тесты выявили еще несколько депутатов Госдумы, которые заразились новым коронавирусом. Об этом в четверг в начале пленарного заседания сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Экспресс-тест показал, что у нас еще выявлены депутаты, которые заболели. И если бы только мы не провели эту работу, не сдали они этот тест, сегодня они были бы среди нас", - сказал спикер. 

По его словам, экспресс-тесты выявили антитела к новому коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно.  "Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах, но и есть те, кто по итогам теста увидели, что они ранее болели, потому что у них обнаружены антитела. У нас таких депутатов пять человек", - сказал Володин.

Он уточнил, что среди них есть члены фракций "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ.

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