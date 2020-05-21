Экспресс-тесты выявили несколько депутатов Госдумы, которые заразились коронавирусом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Проведенные экспресс-тесты выявили еще несколько депутатов Госдумы, которые заразились новым коронавирусом. Об этом в четверг в начале пленарного заседания сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Экспресс-тест показал, что у нас еще выявлены депутаты, которые заболели. И если бы только мы не провели эту работу, не сдали они этот тест, сегодня они были бы среди нас", - сказал спикер.

По его словам, экспресс-тесты выявили антитела к новому коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно. "Есть наши коллеги, которые перенесли заболевание на ногах, но и есть те, кто по итогам теста увидели, что они ранее болели, потому что у них обнаружены антитела. У нас таких депутатов пять человек", - сказал Володин.

Он уточнил, что среди них есть члены фракций "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ.