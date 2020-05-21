Медведев: пандемия, скорее всего, изменила мир навсегда

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно и потребует изменить модель человеческого поведения.

"Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда", - сказал он на конференции Startup Village LiveStream. "Всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения", - считает Медведев.

Разработка лекарств

По его словам, в РФ разрабатываются около 50 лекарственных препаратов в связи с пандемией коронавируса, в ближайшее время должны начаться их испытания. "Уверен, что и эта пандемия создаст возможности по производству новых лекарств, новых препаратов, новых научных разработок в этой сфере, все [страны] над этим сейчас работают. Мы тоже работаем, у нас около 15 платформ специально для этих целей создано, которые занимаются лекарствами, и около 50 препаратов в настоящий момент находятся в разработке", - сказал Медведев, выразив надежду, что "в самом ближайшем будущем" эти препараты можно будет "предъявить для испытаний".

Зампред СБ РФ уверен, что общий эффект от разработок разных стран в этой сфере "позволит снять наиболее острые вопросы, связанные с противостоянием коронавирусу".

Трудовое законодательство

Россия под влиянием изменений, вызванных пандемией коронавируса, будет корректировать трудовое законодательство, заявил Медведев.

По его словам, "еще одно изменение, которое ждет все страны, в том числе и Россию <…>, это трансформация трудовых отношений". Он отметил, что "все изменения в трудовых отношениях, о которых только начинали говорить год назад - об удаленной занятости, использовании цифровых технологий, изменении модели трудовых договора, сразу же стали сегодняшней реальностью".

"Нам исключительно важно, чтобы все эти модели были погружены в наше трудовое право, чтобы и защитить работников, и не поставить работодателей в сложную ситуацию. Мы будем корректировать трудовое законодательство именно в этом направлении", - заявил Медведев.

Замглавы СБ РФ добавил, что мир находится "в самом начале этого пути, и этот путь исключительно трудный", "Но это не значит, что мы должны поднять руки и позволить пандемии растерзать человечество. Я уверен, мы сможем противостоять ей исключительно эффективным образом", - резюмировал Медведев.