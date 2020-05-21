IPChain представит сервисы защиты интеллектуальной собственности на форуме Startup Village

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Участники стартовавшей сегодня международной технологической конференции Startup Village LiveStream смогут познакомиться с цифровыми платформами Ассоциации IPChain в области защиты интеллектуальной собственности, которые становятся все более востребованными из-за роста случаев пиратства в период пандемии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба IPChain.

Эксперты отмечают, что пандемия способствует повышению уровня пиратства - по данным Минкомсвязи РФ, в мае 2020 года количество уничтоженных пиратских ресурсов превышало 100 ссылок в день, тогда как до пандемии в среднем за сутки блокировке подвергалось около 20 пиратских сайтов. Ситуация подталкивает участников рынка интеллектуальной собственности к поиску надежных инструментов защиты своих продуктов, отмечают в IPChain.

"В рамках онлайн-конференции будут представлены цифровые решения, входящие в инфраструктуру Ассоциации IPChain: краудлендинговая платформа Co-Fi, позволяющая получать займы под залог интеллектуальной собственности, цифровая система для управления патентами и товарными знаками Online Patent, сервис депонирования интеллектуальной собственности n'RIS, защиты прав на них, а также новый продукт для программистов, который позволяет <…> определять степень сходства алгоритмов, - n’RIS.Algo", - говорится в сообщении.

Разработчики представят решения на сессии, темой которой станет проблема незаконного распространения интеллектуальной собственности в интернете.

"Мы заметили, что потребность в использовании цифровых сервисов по защите творческих продуктов возросла в условиях пандемии - участники рынка как никогда нуждаются в надежных и удобных инструментах защиты. Поэтому хочу искренне поблагодарить "Сколково" за организацию такой масштабной конференции в онлайн-формате и за возможность представить столь заинтересованной аудитории ряд цифровых продуктов, в том числе новый сервис депонирования и определения сходства алгоритмов n’RIS.Algo", - цитирует пресс-служба управляющую портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерию Брусникину.

Ежегодная международная технологическая конференция Startup Village LiveStream, организованная фондом "Сколково", проходит 21-22 мая. Ожидается, что виртуальная площадка форума соберет 200 мировых экспертов и 1 тыс. инвесторов, около 400 стартапов примут участие в виртуальной интерактивной выставке проектов Startup Bazaar. Традиционной частью конференции также станет финал конкурса технологических стартапов: финалисты будут бороться за призовой фонд в размере 24 млн рублей. ТАСС выступает генеральным информационным партнером конференции.