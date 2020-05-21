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Пандемия коронавируса нового типа

Журналисты работают на "двух сессиях" в Пекине преимущественно в режиме онлайн

Сроки открытия сессий, приходившиеся на 3 и 5 марта, в этом году были перенесены соответственно на 21 и 22 мая

ПЕКИН, 21 мая. /ТАСС/. Журналисты, включая иностранных, впервые будут работать преимущественно в режиме онлайн на стартовавших в четверг в китайской столице "двух сессиях" - заседаниях Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, главный совещательный орган) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган), передает участвующий в освещении мероприятий корреспондент ТАСС.

Как отмечается в распространенном пресс-центром сессий уведомлении, в условиях пандемии "корреспонденты из-за рубежа не приглашаются, освещение мероприятий будет вестись преимущественно через интернет, видеотрансляции и печатные материалы".

Корреспонденты ТАСС в Пекине, приглашенные на непосредственное освещение открытия сессий, в четверг с утра отправились в гостиницу "Дяоюйтай", где прошли вместе с коллегами тест на коронавирус по типу RT-PCR, после чего были размещены по номерам на предварительный "мини-карантин". Затем журналисты выехали в Дом народных собраний, где наблюдали за открытием сессии ВК НПКСК. Все корреспонденты, как и сами делегаты, были в масках и размещались с соблюдением дистанции.

Сроки открытия сессий, приходившиеся на 3 и 5 марта, в этом году были перенесены соответственно на 21 и 22 мая из-за охватившей Китай эпидемии коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что с тех пор новые случаи заражения в стране исчисляются единицами, карантинные ограничения в Пекине на период проведения важных политических мероприятий усилены, затронув и аккредитованные в столице иностранные медиа.

Теги
РоссияКитайПандемия коронавируса нового типа
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