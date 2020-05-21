Росархив открыл доступ к архивным документам о предыстории Второй мировой войны

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Росархив и Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина открыли доступ к комплексу оцифрованных документов "Вторая мировая война в архивных документах", сообщили в среду в пресс-службе Росархива.

В послании Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин заявил, что будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, касающихся Второй мировой войны. Материалы будут доступны как для россиян, так и для жителей всего мира. Позднее президент подчеркнул, что формирование такого архивного центра не даст никому возможности извращать историю соответствующего периода для достижения конъюнктурных политических целей.

Первая часть коллекции охватывает период с января 1933 года по 31 августа 1939 года. "Росархив при участии архивных служб МИД России, Минобороны России, ФСБ России, СВР России организовал на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов оцифровку документов, отражающих предысторию Второй мировой войны, ее ход и итоги, - сказали в пресс-службе. - Материалы будут в течение ряда лет размещаться на портале Президентской библиотеки". Коллекция сейчас включает более 1,7 тыс. архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники, почти половина из которых публикуется впервые. Найти материалы можно на портале библиотеки.

Детали целого

В беседе с ТАСС глава Росархива Андрей Артизов ранее отметил, что на портале будут представлены наиболее важные, ценные документы, которые раскрывают предысторию Второй мировой войны, ее ход и итоги. Ценность проекта, сказал Артизов, заключается в его комплексности, в том, что собраны политические, разведывательные, дипломатические документы, наконец, трофейные документы, документы из архивов Англии, Соединенных Штатов. Невозможно понять, что случилось в августе 1939 года, не зная, что было перед этим, подчеркнул Артизов. Тот, кто хочет услышать, кто владеет возможностями внимательно и вдумчиво читать, "тот получит в том числе и много новой информации, потому что в этой коллекции не меньше чем половина документов будет опубликована впервые", сказал глава Росархива.

Ресурс организован по хронологическому принципу, документы сгруппированы по годам и снабжены архивным описанием на русском и английском языках. Материалы, в частности, отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии. Документы также раскрывают политику "умиротворения" Германии западными державами с момента прихода к власти нацистов до нападения Германии на Польшу.

Сохранение исторической правды

Как отметила директор Историко-документального департамента МИД России Надежда Баринова, проект неслучайно начат с документов довоенного периода. "Это только первый вклад в развитие этой темы, потому что организаторы проекта посчитали, что без того, чтобы показать, кто стоял за подготовкой к войне, кто не принял предложение СССР по формированию системы коллективной безопасности, кто сорвал процесс, который мог бы привести к отпору агрессивных устремлений Германии, это очень важно. Сейчас мы видим попытки обвинить СССР наравне с Германией в развязывании Второй мировой войны. Этого категорически нельзя допустить, документы буквально кричат, протестуя против этой политизированной версии", - подчеркнула глава департамента.

Она отметила, что следующую часть документов предполагается посвятить начальному периоду Второй мировой войны. "Вторая часть, по всей видимости, будет с 1 сентября 1939 года по 22 июня 1941 года. Это период, когда Вторая мировая война полыхала на европейском континенте. Это очень важно, потому что без этого невозможно понять весь ход дальнейших исторических событий. Этот проект рассчитан на достаточно длительное время, на самом деле, охват документов огромный, и этот ресурс дает возможность доступа из самых дальних точек. Любой человек, не только россиянин, может сюда зайти, поскольку документы снабжены архивным описанием на русском и английском языках, что дает возможность зарубежным исследователям приобщиться к этому беспрецедентному ресурсу", - сказала собеседница агентства.

Баринова добавила, что "развитие событий, которое мы сейчас с вами наблюдаем, ставит под сомнение очень многие незыблемые, казалось бы, истины, и мы видим, что этим занимаются не историки, а политиканы, которые пытаются использовать историю в своих целях, что недопустимо, потому что история - очень серьезная наука".

Документальные свидетельства

Посетители портала могут ознакомиться с документальными свидетельствами, отражающими позиции Советского Союза и других государств в период "вползания в войну". "В программной речи Гитлера на совещании с руководителями рейхсвера 3 февраля 1933 года изложены установки нацистов по "спасению" Германии и преобразованию Европы под ее началом", - отметили в пресс-службе. Тогда, на заре своего правления, "Гитлер откровенно озвучивает ключевые тезисы своей внутри- и внешнеполитической программы: отказ от демократии и установление диктатуры, искоренение марксизма, расширение германской территории, экспансия германского народа, целью которой будет, вероятно, восток".

Также опубликован агентурный материал советской военной разведки "Тайные предложения Гитлера английскому правительству", который сообщает о закулисных консультациях руководства Германии и Великобритании. Здесь же доступно письмо МИД Франции от 4 апреля 1935 года о публикации парижским еженедельником "Экуте-муа" секретного германо-польского договора от 25 февраля 1934 года.

На портале можно найти и письмо советского военного атташе в Польше Н. Семенова от 13 декабря 1934 года, которое содержит любопытное приложение - запись из дневника корреспондента ТАСС о воинственных настроениях среди польского генералитета. В заметках тассовец обращает внимание на тосты, поднимаемые высшими офицерами во время дружеского застолья: "за союз Польши с Германией и Японией, за то, чтобы польская дивизия получила орден за взятие Киева".

Об организаторах

Организаторами проекта выступают Росархив, Управление делами президента Российской Федерации и Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. Среди участников - Историко-документальный департамент МИД РФ, Управление регистрации и архивных фондов ФСБ, Архивная служба Вооруженных сил Российской Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный военный архив, Российский государственный архив кинофотодокументов, Государственный архив Российской Федерации, Архив президента Российской Федерации, Архив Службы внешней разведки РФ, Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Центральный архив Министерства обороны РФ.